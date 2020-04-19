Новый сверхлёгкий и гибкий солнечный элемент сможет поддерживать питание носимой электроники

Умные наручные часы, питаемые энергией Солнца, могут стать более практичными в ближайшие годы. Исследователи из университета Монаша разработали гибкий солнечный элемент, который может идеально подходить для будущих носимых устройств. Он в 10 раз тоньше (0,3 микрометра) человеческого волоса и, как можно заметить по фотографии, достаточно лёгкий.

Немаловажно, что при этом элемент ещё и сравнительно мощный: 9,9 Вт на грамм — возможно, этого будет достаточно для питания полнофункциональных смарт-часов будущего. Технология также может поддерживать работу устройств в течение длительного времени. Тесты показали, что элемент деградирует всего на 4,8 % спустя более чем 4700 часов и может работать в течение 20 000 часов с «минимальной деградацией». Полезный срок службы, по словам учёных университета Монаша, составит порядка 11,5 лет.

Сложность состояла в разработке механически прочных светопоглощающих материалов, которые способны достигать одного из самых высоких КПД преобразования среди живых органических клеток — 13 %. Это ниже, чем у многих обычных современных солнечных батарей (более 20 %), но должно быть достаточно для носимой электроники. Элементы относительно просты в изготовлении благодаря технологии непрерывной печати.

Впрочем, стоит всё же умерить ожидания. Исследовательская группа планирует коммерциализировать новую технологию солнечных батарей, но на разработку и внедрение подобных изобретений могут уйти годы. Преимущества, по крайней мере, очевидны. Это может привести к появлению бо?льшего количества носимых устройств, которым нужны лишь небольшие батарейки. Технология могла бы заметно расширить автономность носимых устройств, сделать их компактнее и легче.



