Регби в космосе: спутник вытолкнули на новую орбиту

Регби в космосе: спутник вытолкнули на новую орбиту

Операция была совершена с помощью космического корабля Northrop Grumman MEV-1. Это первая в своем роде миссия по обслуживанию спутников, которая заключается в том, что один спутник используется для помощи другому.

Расположенный на высоте 35 405 километров над Землей, Intelsat 901 прекрасно функционировал, но у него закончилось топливо, и операторы не могли поднять его орбиту для продолжения работы.

Intelsat 901 был выведен на «кладбищенскую» орбиту, куда направляются неработающие спутники, когда у них заканчивается топливо — там они не мешают работающим спутникам.

MEV-1 успешно состыковался с Intelsat 901 с помощью специального устройства для захвата. Это первый случай состыковки двух спутников на орбите. Затем MEV-1 переместил Intelsat 901 на новую орбиту, на что ушло около шести часов.

MEV-1 будет оставаться состыкованным с Intelsat 901 не менее пяти лет, прежде чем вернуть его снова на «кладбище». Когда это произойдет, MEV-1 направят на помощь другому спутнику, нуждающемуся в буксировке.

Результаты оказались настолько впечатляющими, что был заключен контракт на новую миссию. MEV-2 намечена на конец года, и в ходе нее будет оказана помощь спутнику Intelsat 1002, у которого также кончается топливо.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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