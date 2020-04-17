Укргидрометцентр сообщил, что продукты горения от пожара в Чернобыльской зоне не могли попасть в Киев

Вчерашнее задымление в столице вызвано пожарами в Житомирской области.

Укргидрометцентр сообщил, что продукты горения от пожара в Чернобыльской зоне не могли попасть в Киев
Фото: facebook/Sergey Dyshlevyi

Продукты горения от пожара в Чернобылськой зоне отчуждения 16 апреля не могли попасть в Киев из-за северно-западного направления ветра. Об этом заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Вчерашнее задымленее, которое наблюдалось в столице, вызвано пылевой бурей и перемещением продуктов горения из Житомирской области.

"Направление ветра было северное и западно-северное, это никак не связано с влиянием Чернобыльской зоны. В ближайшие 10 дней мы не ждем осадков в Украине, кроме крайнего запада, то есть в районах, где тление травы торфа и леса, не будет осадков, но не будет и значительного усиления ветра", - сообщил Кульбида.

Он добавил, что радиационный мониторинг совершается все время, превышение нормы не зафиксировано.

Напомним, что 16 апреля в Житомирской области в результате возгорания сухой травы сгорели восемь зданий, в том числе три жилых.

Столичная власть сообщила, что дым, который наблюдался вчера в столице, был вызван пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения. Жителям посоветовали не выходить из дома и плотно закрыть окна и двери.



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