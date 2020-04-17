ИИ справился с управлением портом лучше человека

ИИ справился с управлением портом лучше человека

Технология, использующая систему Fujitisu Zinrai AI, обнаруживала ошибки навигации судов, а также прогнозировал аварийные ситуации в районе Токийского залива.

Согласно заявлению Fujitsu технология ИИ позволила операторам порта реагировать на опасные ситуации на две минуты быстрее. Более того, система повышает безопасность навигации даже при неопытном операторе. Система ИИ также в два раза чаще замечала ошибки капитанов судов и выдавала им верные предписания по курсу.

Согласно статистике, в Токийском заливе каждый год происходит более 280 столкновений кораблей, каждое из которых влияет сроки поставок, безопасность экипажей и, конечно же, на окружающую среду.

«Испытания показали, что технология прогнозирования риска столкновения Fujitsu эффективна в деле оказания помощи операторам», — говорится в заявлении Департамента морского транспорта Японской береговой охраны.

В настоящее время планируется продолжить разработку и внедрение технологии ИИ в портовую систему Токио.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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