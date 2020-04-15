Физиология птерозавров поможет создать новые летные технологии

В новой работе исследователи описывают, почему и как физиология древних «летунов» может обеспечить решения проблем полета, таких как устойчивость в воздухе и способность беспилотных летательных аппаратов к самостоятельному запуску.

Ранее инженеры в основном сосредотачивались на физиологии современных птиц и насекомых при разработке аэронавигационных технологий, таких как беспилотные летательные аппараты и самолеты. Однако авторы исследования говорят, что есть несколько ископаемых птерозавров, которые могут дать нам необычайно глубокое понимание анатомии крыльев и летных способностей.

«Есть два или три удивительно хорошо сохранившихся окаменелых птерозавра, которые позволяют увидеть различные слои внутри мембраны крыла, давая нам представление о его волокнистых компонентах. Кроме того, некоторые окаменелости сохранились достаточно, чтобы показать крепление крыла под бедром», — говорит автор исследования. «Хотя мы не знаем точно форму крыла, видя мембранные крепления, мы можем смоделировать эффективность различных форм и определить, какие из них лучше всего работали бы в естественных условиях».

Запуск в воздух с помощью прыжка — баллистический запуск — является стандартным во всем животном мире. Однако более крупным птицам требуется разбег, чтобы набрать достаточный импульс для взлета. А вот птерозавры, возможно, могли подниматься в воздух из неподвижного положения, несмотря на то, что некоторые весели почти 300 килограммов.

Ученые предполагают, что мембрана крыла и прочные мышечные крепления крыльев позволили птерозаврам генерировать мощный прыжок с локтей и запястий, давая им достаточную высоту, чтобы подняться в воздух.

Птерозавры также могут дать представление о том, как предотвратить нестабильность полета, оказавшись в воздухе. «До сих пор мы пытались создать летный костюм, который может противостоять давлению воздуха. Если мы сможем понять, как птерозавры противостояли ветру и, как была структурирована их крыловая мембрана, то мы сможем использовать это для ответа на современные инженерные вопросы», — комментируют специалисты.

Эти уникальные физиологические элементы не ограничиваются только птерозаврами. Другие древние животные тоже имели интересные физиологические особенности, например, Микрораптор или недавно обнаруженный динозавр И Ци.



