В Украине тестируют аппараты ИВЛ отечественного производства

На данный момент проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний.

В Украине тестируют аппараты ИВЛ отечественного производства
Фото: www.president.gov.ua

В Украине изучают возможность поставки в больнице аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) отечественного производства.

Об этом шла речь на совещании по борьбе с коронавирусом под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает Офис президента.

Отмечается, что на данный момент проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний. Если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.

"Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней", - отметил Зеленский.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, в 240 больницах, где могут принимать пациентов с коронавирусом, есть 1882 аппарата искусственной вентиляции легких. Неделю назад в Минздраве говорили, что в целом в стране есть около 4000 аппаратов ИВЛ, но с тех пор их количество могло увеличиться.

Аппараты ИВЛ легких играют важную роль в спасении пациентов с тяжелой формой заболевания - в таком случае их подключают к аппаратам для обеспечения достаточного поступления кислорода.

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