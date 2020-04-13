Ученые и медики опровергли целебные свойства “Протефлазида” в борьбе с коронавирусом - СМИ

Ученые и медики опровергли целебные свойства &ldquo;Протефлазида&rdquo; в борьбе с коронавирусом - СМИ

“Протефлазид” не является тем средством, которое должно применяться для профилактики и лечения больных, заражённых коронавирусом COVID-19. Такое заключение издание Znaj.ua сделало на основе выводов независимых экспертов и анализа отчёта о так называемом компьютерном моделировании, который в качестве основного аргумента использует производитель препарата НПК “Экофарм”.

Об этом KV стало известно из сообщения издания Znaj.ua.

По данным издания Znaj.ua, именно замдиректора “Экофарм” Александр Гриневич, который в прошлом возглавлял Центр гриппа, сделал громкое заявление о “прорыве украинской науки” в области борьбы с коронавирусом COVID-19.

Издание приводит хронологию начала пиар-кампании по продвижению “Протефлазида”: “Первые попытки навязать препарат были сделаны, когда на обсервацию в Новые Санжары эвакуировали украинцев с Уханя. Именно с этого момента (февраль – начало марта) и началась активная медиакампания в СМИ о “противовирусном” препарате “Протефлазид”, который предлагали в качестве гуманитарной помощи эвакуированным. Начал ее экс-глава Центра гриппа и доктор медицинских наук Александр Гриневич. А по совместительству – заместитель директора компании НПК “Екофарм”, которая является производителем этого препарата. “Действующее вещество Протефлазид эффективно блокирует размножение коронавируса”, – заявил он”.

Правда, чуть позже он вынужден был признать, что его заявление не имеет под собой подтверждений в виде клинических исследований.

“Никто не утверждает. Мы говорим о предпосылках, которые могут быть. У нас нет конкретных данных”, – признал Гриневич.

Впрочем, на некоторые данные производитель все-таки ссылается – на отчет Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Академии медицинских наук Украины, в котором говорится о проведении “компьютерного моделирования с применением молекулярного докинга”.

Однако, как утверждает Znaj.ua, компьютерное моделирование с применением так называемого молекулярного докинга не могло быть применимо к “Протефлазиду”, так как в его состав входит два компонента – травы щучка дернистая и вейник наземный, – а докинг применим только к однокомпонентным препаратам.

На этот же отчет сослался и президент Академии медицинских наук Виталий Цимбалюк, когда обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой внедрить эту спиртовую настойку для лечения пациентов с COVID-19.

Фото: Znaj.ua


Алексей Ветров, КиевВласть

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