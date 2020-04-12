На сайте НАСА появился любопытный сервис

На сайте НАСА появился любопытный сервис

Недавно на сайте НАСА запустили необычный сервис. Пользователи могут ввести дату своего рождения и увидеть наиболее значимую фотографию из тех, что телескоп Хаббл делал в этот день за весь срок своей работы.

В апреле исполнится 30 лет с тех пор, как Хаббл вывели на орбиту Земли. За годы непрерывной службы телескоп размером со школьный автобус совершил около 1,4 миллиона наблюдений. Каждый день в его объектив попадали новые, загадочные и завораживающие космические объекты. Поэтому в каталоге НАСА найдется что-то потрясающее на любой день в году.

Хаббл летает на высоте примерно 569 километров над поверхностью планеты и совершает один оборот вокруг нее чуть больше чем за 1,5 часа. Скорость вращения составляет 27 тысяч километров в час или 7500 метров в секунду.

24 часа в сутки и 365 дней в году телескоп фотографирует дальние уголки Вселенной с той же точностью, что лазерный луч «видит» мельчайшие детали монеты с расстояния около 320 километров. Пространственное разрешение Хаббла на порядок выше, чем у наземных телескопов. Хаббл может читать историю Вселенной в инфракрасном спектре излучения, которым «прожорливая» атмосфера нашей планеты не делится с обсерваториями на своей поверхности. Хаббл видит прошлое галактик, вращающихся на расстоянии 13,4 миллиарда световых лет от нас, и щедро делится им с каждым жителем Земли.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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