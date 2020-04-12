Для армии США создаются дроны с камерой, выпускаемые из гранатомётов

В армии США создали небольшой разведывательный беспилотник, которым солдаты могут стрелять из своих 40-мм гранатомётов, чтобы осуществлять разведку действий противника. После запуска GLUAS (Grenade Launched Unmanned Aerial System) из 40-мм гранатомёта M320A1 боец может управлять им с помощью портативного устройства и получать видеосигнал с бортовой камеры дрона.

Армия США / Мишель Эберхарт

Об этом сообщил инженер-механик Исследовательской лаборатории армии США (ARL) Джон Гердес (John Gerdes) в недавнем выпуске армейских новостей. «Во время боя имеется ряд сценариев, когда солдатам необходимо применение такой технологии, — считает он. — В целом, если есть нечто, на что нужно взглянуть, но не ясно, где это находится, будет полезен такой дрон».

В прошлом году армия США начала поставлять карманные винтовые беспилотники подразделениям в рамках программы Soldier Borne Sensor (SBS). Такие решения способны летать до 25 минут, транслируя видео и фотографии с расстояния до двух километров.

У GLUAS имеется два варианта исполнения. Один — это небольшая система с винтом и крыльями в виде параплана из прочной майларовой плёнки, которые помогают дольше оставаться в воздухе. Другой вариант представляет собой обычный коптер, использующий ряд коаксиальных электродвигателей.

DroneDJ

Дрон, выпущенный из гранатомёта, обещает двухкилометровый радиус действия, может работать на высоте до 600 метров и находиться в воздухе свыше 90 минут. Он может быть оснащён приёмником GPS и средствами управления полётом, которые позволят сохранять положение в воздухе или следовать за наземными объектами.

Армия США впервые начала использовать гранатомёт М320 в 2009 году, а затем он был модернизирован до М320А1. Система имеет максимальный эффективный радиус действия 350 метров. ARL, по словам Гердеса, занимается разработкой новаторских концептов для военных нужд: как правило, уменьшением размера и веса устройств, увеличения дальности их действия и поражающего эффекта.



