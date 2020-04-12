Обнаружено влияние коронавируса на нервную систему

Обнаружено влияние коронавируса на нервную систему

Ученые обследовали 214 заболевших коронавирусом пациентов и у 78 из них выявили неврологические симптомы. Наиболее часто проявлялись головокружения (36 человек, 16,8%), головные боли (28 человек, 13,8%), потеря вкуса (12 человек, 5,6%) и обоняния (11 человек, 5,1%). Шестеро пациентов были поражены инсультом, у троих наблюдались нарушения зрения, также были выявлены единичные случаи судорог и расстройства координации движений.

Как правило, неврологические симптомы возникали на ранних стадиях болезни, а у некоторых пациентов, поступавших в госпитали без типичных признаков коронавирусной инфекции — кашля и температуры, — они были единственными проявлениями заболевания.

Авторы исследования предполагают, что SARS-COV-2 может напрямую поражать центральную нервную систему, проникая в мозг, например, через обонятельный нерв аналогично коронавирусам MERS и SARS, что подтверждает потеря некоторыми пациентами обоняния.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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