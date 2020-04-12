В Южной Корее произошла массовая «реактивация» коронавируса

В Южной Корее произошла массовая «реактивация» коронавируса

Представители южнокорейской системы здравоохранения говорят, что они пока не могут объяснить причину данного явления и в данный момент проводят эпидемиологической расследование. Директор местного Центра по предотвращению и контролю заболеваний Чон Ын-кен считает, что коронавирус может «реактивироваться» у выздоровевших пациентов.

ВОЗ уже выразила обеспокоенность в связи с сообщениями из Южной Кореи. В организации заявляют, что пытаются сейчас совместно с медицинскими экспертами собрать как можно больше информации об этих случаях, и хотят убедиться, что давшие повторный положительный результат тесты были проведены с соблюдением всей необходимой процедуры.

Согласно рекомендациям самой ВОЗ, пациент может быть выписан из больницы после двух последовательных отрицательных результатов анализов, интервал между которыми должен составлять не менее 24 часов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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