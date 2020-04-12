В Южной Корее произошла массовая «реактивация» коронавируса

Представители южнокорейской системы здравоохранения говорят, что они пока не могут объяснить причину данного явления и в данный момент проводят эпидемиологической расследование. Директор местного Центра по предотвращению и контролю заболеваний Чон Ын-кен считает, что коронавирус может «реактивироваться» у выздоровевших пациентов.

ВОЗ уже выразила обеспокоенность в связи с сообщениями из Южной Кореи. В организации заявляют, что пытаются сейчас совместно с медицинскими экспертами собрать как можно больше информации об этих случаях, и хотят убедиться, что давшие повторный положительный результат тесты были проведены с соблюдением всей необходимой процедуры.

Согласно рекомендациям самой ВОЗ, пациент может быть выписан из больницы после двух последовательных отрицательных результатов анализов, интервал между которыми должен составлять не менее 24 часов.



