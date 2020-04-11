Компания Onmi представила дрон для дезинфекции больших помещений от коронавируса

Когда-нибудь пандемия COVID-19 закончится, люди вернутся из своих домов в офисы, торговые и развлекательные центры и другие общественные помещения. Однако сейчас сохраняется спрос на эффективные способы дезинфекции больших пространств. Компания Omni Environmental Solutions из Луизианы представила дрон для подобных задач.

Новая система компании на основе дрона распыляет мелкий туман химикатов на значительной территории. Компания говорит, что экспериментирует с различными одобренными Управлением по охране окружающей среды США жидкими дезинфицирующими средствами. «Доступность различных средств меняется ежедневно, и мы учитываем различия, а также то, как они влияют на рассеивание химикатов в воздухе», — сообщил представитель компании журналистам DroneDJ.

Система дезинфекции Drone OMI использует беспилотник с 8 роторами, который может поднимать в воздух 10 литров дезинфицирующего средства. При этом компания стремится охватить большие объекты, такие как крытые стадионы, спортивные арены, конференц-центры, склады и кинотеатры.

Независимо от того, какое химическое вещество используется для дезинфекции, Omni выбирает вещества, которые убивают коронавирус и 99,9 % бактерий в течение 60 секунд. Компания говорит, что находится на последних стадиях тестирования дрона и планирует начать обслуживание клиентов примерно 15 апреля. Тем не менее, со стоимостью услуги, которая требует привлечения сертифицированных пилотов, Omni пока не определилась. «В настоящее время у нас есть множество клиентов, которым мы предоставляем услуги дезинфекции против COVID-19, и мы получили много запросов на системы дезинфекции при помощи дронов», — отметила компания.



