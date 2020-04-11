Компания Onmi представила дрон для дезинфекции больших помещений от коронавируса

Компания Onmi представила дрон для дезинфекции больших помещений от коронавируса

Когда-нибудь пандемия COVID-19 закончится, люди вернутся из своих домов в офисы, торговые и развлекательные центры и другие общественные помещения. Однако сейчас сохраняется спрос на эффективные способы дезинфекции больших пространств. Компания Omni Environmental Solutions из Луизианы представила дрон для подобных задач.

Новая система компании на основе дрона распыляет мелкий туман химикатов на значительной территории. Компания говорит, что экспериментирует с различными одобренными Управлением по охране окружающей среды США жидкими дезинфицирующими средствами. «Доступность различных средств меняется ежедневно, и мы учитываем различия, а также то, как они влияют на рассеивание химикатов в воздухе», — сообщил представитель компании журналистам DroneDJ.

Система дезинфекции Drone OMI использует беспилотник с 8 роторами, который может поднимать в воздух 10 литров дезинфицирующего средства. При этом компания стремится охватить большие объекты, такие как крытые стадионы, спортивные арены, конференц-центры, склады и кинотеатры.

Независимо от того, какое химическое вещество используется для дезинфекции, Omni выбирает вещества, которые убивают коронавирус и 99,9 % бактерий в течение 60 секунд. Компания говорит, что находится на последних стадиях тестирования дрона и планирует начать обслуживание клиентов примерно 15 апреля. Тем не менее, со стоимостью услуги, которая требует привлечения сертифицированных пилотов, Omni пока не определилась. «В настоящее время у нас есть множество клиентов, которым мы предоставляем услуги дезинфекции против COVID-19, и мы получили много запросов на системы дезинфекции при помощи дронов», — отметила компания.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
У 15% кошек из Ухани обнаружены следы коронавирусаУ 15% кошек из Ухани обнаружены следы коронавируса
Космическую ракету продали с открытого онлайн-аукционаКосмическую ракету продали с открытого онлайн-аукциона
Приостановленные европейские космические миссии возобновили работуПриостановленные европейские космические миссии возобновили работу
Марсоход Perseverance оснастили колёсамиМарсоход Perseverance оснастили колёсами
Точность измерения Вселенной попала под сомнениеТочность измерения Вселенной попала под сомнение
Блок рекламы


Похожие новости
Израиль анонсировал создание вакцины от коронавируса "через 90 дней"Израиль анонсировал создание вакцины от коронавируса "через 90 дней"
У 15% кошек из Ухани обнаружены следы коронавирусаУ 15% кошек из Ухани обнаружены следы коронавируса
NASA провело заключительную проверку лопастей марсианского дронаNASA провело заключительную проверку лопастей марсианского дрона
Работу детекторов LIGO и Virgo приостановили из-за коронавируса
Компания связи OneWeb, занимавшаяся запуском спутников, обанкротилась из-за коронавирусаКомпания связи OneWeb, занимавшаяся запуском спутников, обанкротилась из-за коронавируса
Украинская экспедиция не смогла добраться в Антарктиду из-за коронавируса и вернулась в КиевУкраинская экспедиция не смогла добраться в Антарктиду из-за коронавируса и вернулась в Киев
Возможности 3D-печати призваны на борьбу с распространением коронавирусаВозможности 3D-печати призваны на борьбу с распространением коронавируса
NASA приостанавливает подготовку пилотируемой миссии на Луну из-за коронавирусаNASA приостанавливает подготовку пилотируемой миссии на Луну из-за коронавируса
Украинские инноваторы будут печатать клапаны для аппаратов вентиляции легких из-за их нехватки в связи с эпидемией коронавирусаУкраинские инноваторы будут печатать клапаны для аппаратов вентиляции легких из-за их нехватки в связи с эпидемией коронавируса
В ВОЗ заявили о начале испытаний вакцины от коронавирусаВ ВОЗ заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости