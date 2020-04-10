Грозят ли нам образцы с Марса новым «коронавирусом»

Образцы с Красной планеты Марса, которые будут собираться марсоходом «Настойчивость», могут оказаться биологически активными, что может вызвать споры и обеспокоенность безопасностью биосферы Земли.

Последствия доставки кусочков других миров на нашу планету описаны в романе Майкла Крайтона 1969 года «Штамм Андромеды». Останется ли этот сценарий научной фантастикой, или это может произойти в реальной жизни?

НАСА недавно обсуждала возможность снижения категории опасности большей части поверхности Марса до второй. Это устранит любые требования к надзору за образцами и нахождению их на карантине.

«Мы не до конца понимаем биологию Земли и, конечно же, очень мало знаем о Марсе, — говорит бывший специалист НАСА в области планетарной защиты. — Поэтому преждевременно делать вывод, что Марс не представляет биологическую опасность. Нынешняя пандемия, вызванная коронавирусом, показала, какой вред может принести чрезмерная самоуверенность».

ESA / K. Oldenburg

С другой стороны инопланетный организм может не адаптироваться на Земле. «Мы можем представить патогенность в виде молекулярных замков и ключей, которые практически невозможно разработать без постоянного контакта, — объясняет старший научный сотрудник Института SETI (Поиск внеземного разума) в Калифорнии и консультант НАСА по планетарной защите Энди Спри. — Таким образом, крайне маловероятно, чтобы организм, развивающийся и адаптирующийся во внеземной среде, мог вступить в контакт с жизнью на Земле».

Тем временем правило Международного комитета по космическим исследованиям гласит, что «никакое автономное оборудование, напрямую или косвенно связанное с Марсом, не должно быть возвращено на Землю». Но правило это еще могут «проработать».



