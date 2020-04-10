Магнитная терапия излечила хроническую депрессию

Исследователи из Стэнфордского университета и Университета Пало-Альто в США провели работу с участием 21 добровольца. Ее результаты свидетельствуют о том, что ежедневные сеансы магнитотерапии не только безопасны для здоровья, но также могут облегчить жизнь пациентов. Основа этой неинвазивной терапии, которую на Западе сокращенно называют iTBS, ранее была одобрена Американской ассоциацией по контролю за продуктами и лекарствами.

Терапия строится вокруг сотен интенсивным магнитных импульсов, направленных в определенную часть мозга. Регулярные сеансы длительностью по несколько минут помогают мозгу эффективнее противостоять приступам плохого настроения. Это возможно благодаря стимуляции нейронов, которые в итоге строят более прочные связи друг с другом.

Хоть это и не панацея, новая терапия оказалась достаточно успешной, чтобы существенно облегчить жизнь от 10% до 30% пациентов, которым не помогают прочие методы. В 2018 году была опубликована работа, посвященная данной методике — она показала улучшение у третьи участников эксперимента.

В новом исследовании результаты еще лучше: 19 из 21 пациентов добились ремиссии. Впрочем, медики не исключают эффект вовлечения — ведь испытуемые знали, что это за терапия, а потому могли подсознательно в той или иной мере убедить себя в ее успехе. Впрочем, даже в этом случае наличие разных подходов играет лишь на руку тем, кто страдает от хронических расстройств психики.



