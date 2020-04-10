Ученые сделали бетон прочнее с помощью отходов

Производство стали — далеко не самый экологически чистый процесс. Первоначально руда или лом отправляются в раскаленную доменную печь, где очищается благодаря температуре и давлению, после чего смешивается с различными присадками для создания сплавов. Во время всех этих процессов постоянно образуются различные химические отходы — так называемый шлак.

Шлака много, и он довольно ценный. Для некоторых видов производства даже побочный продукт отправляется на рынок, а обычный шлак ценится как прочный и долговечный наполнитель для бетона. По словам исследователей из Мельбурнского университета, мировая сталелитейная промышленность в год производит свыше 130 000 000 тонн стального шлака. И вот ему нашлось еще одно весьма ценное применение.

По химическому составу шлак — это своего рода губка, которая фильтрует и удерживает в себе металлы, содержащиеся в среде до тех пор, пока не насытится ими. Даже канализационная вода становится чище, проходя через шлаковый фильтр. Более того: после такой процедуры бетон, в который этот шлак замешан, становится гуще и прочнее до 17% - что существенно, когда речь идет о больших конструкциях.

Дальше — больше. Инженеры обратили внимание на то, что наибольшую прочность шлак обретает после прогонки сквозь него воды, богатой фосфором. Фосфор — побочный продукт сельского хозяйства, который часто загрязняет среду и в высоких концентрациях отравляет почву. Команда хочет создать цикл производства, при котором побочные продукты разных отраслей промышленности будут сочетаться, нейтрализуя вред для экологии и принося пользу человечеству.



