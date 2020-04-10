NASA установит самый большой в мире радиотелескоп в лунном кратере

Радиотелескоп Лунного кратера (LCRT) мог бы измерять длины волн и частоты, которые нельзя обнаружить с Земли из-за ионосферы и множества радиочастотных шумов, окружающих нашу планету. Если планы относительно LCRT станут реальностью, то это будет самый большой радиотелескоп с заполненной апертурой.

«LCRT мог бы сделать множество научных открытий в области космологии, наблюдая за Вселенной в диапазоне длин волн 10x50 м (т.е. на полосе частот 6-30 МГц), который до сих пор не исследовался людьми», пишет технолог Саптарши Бандйопадхайя из Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) в своем проекте.

NASA установит самый большой в мире радиотелескоп в лунном кратере

NASA

Согласно планам, спутники на орбите Луны должны размотать проволочную сетку длинной около 1 километра внутри лунного кратера, диаметр которой достигает 5 километров. А подвесной приемник в центре кратера завершит установку системы. Примечательно, что все это будет осуществлено без прямого контроля человека, что существенно снизит расходы для проекта, которому предстоит буквально взлететь с мертвой точки.

Самый большой радиотелескоп на Земле — это FAST, диаметром 500 метров. Если проект LCRT будет успешно завершен, то новый телескоп будет в два раза больше предшественника. Кстати, именно FAST уловил загадочные радиовсплески, идущие откуда-то из глубин космоса — как знать, какие открытия преподнесет человечеству лунный телескоп?


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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