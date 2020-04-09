7 смешных медицинских открытий: герои Шнобелевской премии

7 место

Дональд Унгер из Калифорнии доказал, что щелканье суставами не приводит к артриту, за что получил Шнобелевскую премию в 2009 году. Господин Унгер не пожалел живота своего (точнее, руки) ради доказательства своей теории: целых 60 лет он щелкал суставами только злополучной левой руки.

6 место

Благодаря исследованию студентки Иллинойского университета Джиллиан Кларк, проведенному в 2003 году, мир четко запомнил: что упало — не пропало. Оказывается, вредные для здоровья бактерии не успевают забраться на упавшую на пол пищу, если та проведет на полу менее 5 секунд. Ради прояснения этого важного вопроса Кларк и ее коллега Мередит Агли роняли на чистый и грязный пол различные продукты, а затем замеряли степень их загрязнения. Несмотря на то, что повторные эксперименты опровергли первоначальные выводы, «правило 5 секунд» прижилось: согласно опросам среди британцев, 70% женщин и 56% мужчин руководствуются им, когда решают, стоит ли есть с пола. Опросы были проведены теми же Кларк и Агли и, кстати, показали, что сладости и печенье поднимают с пола чаще, чем брокколи и цветную капусту. В 2004 году работа исследовательниц была удостоена Шнобелевской премии по здравоохранению.

5 место

Если вы выпили 2 литра воды, ощущаете головокружение от задержек дыхания и панику от многочисленных попыток вас напугать — а икота все не проходит, можете воспользоваться рекомендациями ученых из Израиля. Под руководством Фрэнсиса Фесмайра те выяснили, что ректальный массаж — прекрасное лекарство от икоты («Шнобель-2006»).

4 место

«Шнобеля» выпуска 1999 года удостоился врач из Норвегии Арвид Ватле: он собрал и классифицировал все емкости, в которых пациенты когда-либо приносили ему анализы. Вероятно, врач рассудил, что те, кто пользуется покупными стерильными контейнерами, и те, кто довольствуется баночками от детского питания, — разные люди, и подход к их лечению должен отличаться.

3 место

Американцы Брайан Уиткомб и Дэн Мейер буквально пожертвовали здоровьем во имя науки. Ученые решили, что все больше людей в мире неосмотрительно глотают шпаги — даже не подозревая, что это имеет негативные последствия для здоровья. Проглотив не одну шпагу, господа Уиткомб и Мейер выяснили, что при глотании холодного оружия страдает горло — в первую очередь, возникает першение, затем возможны повреждения кровеносных сосудов. Ну а если проглотить несколько шпаг сразу, то можно вообще травму пищевода получить! За «выяснение побочных эффектов шпагоглотания» самоотверженные ученые получили в 2007 году Шнобелевскую премию по медицине.

2 место

Группа отоларингологов из клиники при Университете Мичиган выяснила, что не только ватный диск, смоченный в перекиси водорода, или холодный компресс на переносицу способны остановить носовое кровотечение. В 2014 году врачи получили Шнобелевскую премию в области медицины за открытие «метода терапии неостановимых носовых кровотечений с помощью затыкания носовых ходов полосками свиного сала».

1 место

Шнобелевскую премию 1994 года пришлось разделить: первую часть получили доктор Р. Дарт из Центра изучения ядов в Скалистых Горах и доктор Р. А. Густафсон из Центра наук о здоровье Университета Аризоны за выяснение того, что «электрошок неэффективен при лечении отравлений ядом гремучей змеи». Вторую часть получил их пациент за готовность опробовать электрошоковую терапию: ради выяснения ее эффективности, герой от науки — уже покусанный гремучими змеями 13 раз (и опробовавший другие способы лечения), после 14-го укуса получил сильный удар током и доказал, что такая терапия от яда не помогает.



