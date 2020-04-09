Китай запустит в космос "Ухань"

Китай запустит в космос

С эпидемией, првада, это название имеет достаточно мало общего. Согласно официальной версии, космический аппарат назовут в честь места его рождения. И сами спутники, и ракета-носитель «Куайчжоу-1А», которая выведет их на орбиту, были созданы расположенной в Ухани корпорацией «Санцзян Груп» и ее дочерним предприятием «Синъюнь Инжиниринг».

Но совсем без коронавируса не обошлось. Завершающие работы по созданию аппаратов велись в разгар эпидемии — производство, несмотря на обстановку в городе, не останавливали. Как сообщает агентство «Синьхуа», «сотрудники компании упорно трудились, чтобы обеспечить успех миссии».

Всего в составе группировки Китай планирует вывести на орбиту 80 спутников.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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