Китай запустит в космос "Ухань"

С эпидемией, првада, это название имеет достаточно мало общего. Согласно официальной версии, космический аппарат назовут в честь места его рождения. И сами спутники, и ракета-носитель «Куайчжоу-1А», которая выведет их на орбиту, были созданы расположенной в Ухани корпорацией «Санцзян Груп» и ее дочерним предприятием «Синъюнь Инжиниринг».

Но совсем без коронавируса не обошлось. Завершающие работы по созданию аппаратов велись в разгар эпидемии — производство, несмотря на обстановку в городе, не останавливали. Как сообщает агентство «Синьхуа», «сотрудники компании упорно трудились, чтобы обеспечить успех миссии».

Всего в составе группировки Китай планирует вывести на орбиту 80 спутников.



