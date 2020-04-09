Луна станет испытательным полигоном для ученых. На время

BepiColombo — это совместный проект Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований, направленный на исследование Меркурия.

Для того, чтобы разогнаться до нужной скорости и выйти на запланированную орбиту, космический аппарат должен выполнить сложную серию маневров. В данный момент корабль вновь сближается с Землей и должен пройти рядом с ней 10 апреля. Днем раньше, 9 апреля, работа одного из приборов BepiColombo будет проверена на Луне.

Речь идет о радиометрическом и тепловом инфракрасном спектрометре (MERTIS), предназначенном для определения состава ближайшей к Солнцу планеты. Во время пролета мимо Земли MERTIS изучит Луну. Это не просто шалость ученых. Во?первых, на данные не повлияет атмосфера нашей планеты. Прибор будет направлен на Луну на протяжении четырех часов с расстояния от 680 000 до 740 000 километров, превышающего расстояние от Земли до Луны почти в два раза (в среднем оно составляет 384 403 км).

Во-вторых, замеры будут полезны для дальнейшего изучения Меркурия. Это не только калибровка оборудования, но и тренировка. Кроме того, у нас гораздо больше данных о Луне, чем о Меркурии, но два объекта обладают некоторыми схожими чертами, что сделает результаты изучения Луны и Меркурия одним и тем же прибором более ценными.

Луна и Меркурий схожи по размеру. Похожи и их поверхности. «Мы получим новую информацию о породообразующих минералах и температурах на поверхности Луны и позже сможем сравнить ее с результатами, полученными на Меркурии», — говорит планетарный геолог Немецкого аэрокосмического центра Харальд Хизингер.



