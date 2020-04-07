Киевские климатологи рассказали о пересмотре климатических норм

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского в Киеве определяют новые климатические нормы за период 1991-2020 годы по температуре воздуха и осадках. В результате наблюдения в течение первых трех месяцев выяснилось, что погода в Киеве стала гораздо более южной.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского.

“Сравнив полученные климатические нормы в 1991-2020 годах (январь-март) по Киеву и климатические нормы в 1961-1990 годах (январь-март) по Николаеву и Херсону, поразил тот факт, что по новым нормам столица "переместилась примерно на 400 км южнее”, – сказано в сообщении .

По завершению трех месяцев этого года в Киеве получены значительные положительные отклонения от предыдущего климатического периода. По температуре воздуха январь в Киеве потеплел на 2,4 градусов Цельсия, а февраль и март соответственно на 1,9 градусов Цельсия и 1,8 градусов Цельсия.

Ранее KV сообщала, что среднемесячная температура марта в 2020 году в Киеве достигла 6,5 градусов Цельсия. Этот показатель на 5,8 градусов Цельсия превышает климатическую норму.

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