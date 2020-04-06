Приостановленные европейские космические миссии возобновили работу

Недавно мы писали о том, что Европейское космическое агентство (ESA) приостановило свои четыре научные миссии — Cluster, ExoMars Trace Gas Orbiter, Mars Express и Solar Orbiter — в связи с пандемией коронавируса. Сейчас же стало известно, что их работа возобновлена.

Приостановленные европейские космические миссии возобновили работу

ESA/ATG medialab

Приостановка миссий отчасти была связана с тем, что у одного из сотрудников Европейского центра космических операций (ESOC) был обнаружен коронавирус; контактировавших с ним коллег отправили на карантин, а здания и рабочие помещения тщательно продезинфицировали. Зонды же — четыре аппарата Cluster, предназначенных для изучения магнитного поля Земли, ExoMars Trace Gas Orbiter, Mars Express и Solar Orbiter — были переведены в спящий режим.

Теперь аппараты вернулись к нормальной работе. При этом специалисты ESA, иногда приходящие в центр (и работающие при этом изолированно), сейчас сконцентрированы прежде всего на миссии BepiColombo, которая предназначена для исследования Меркурия и уже скоро — 10 апреля — должна (для корректировки траектории) произвести важный гравитационный маневр рядом с нашей планетой.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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