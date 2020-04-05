Космическую ракету продали с открытого онлайн-аукциона

Трансляцию аукциона смотрели 2 миллиона человек. Запись видео к 3 апреля набрала 500 миллионов просмотров. В первые 5 минут число желающих купить китайскую ракету Куайчжоу-1A достигло 800 человек, а суммарный депозит составил 500 тысяч юаней (около 4 600 долларов). В итоге, ракету продали неизвестному богачу за 40 миллионов юаней (приблизительно 5,6 миллионов долларов).

Пакет услуг, приобретенный покупателем, позволит ему присутствовать на стартовой площадке во время запуска ракеты и лично наблюдать, как в огненной массе «сгорают» миллионы долларов. Предварительно владелец сможет покрасить корпус аппарата по собственному усмотрению.

Ракета Куайчжоу-1A (KZ-1A) — буквально «быстрая лодка» — была разработана в ExPace, коммерческой дочерней компании Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC).

KZ-1A в основном используются для быстрой и недорогой доставки малых спутников на околоземную орбиту. Ракета KZ-1A имеет три твердотопливные ступени и верхнюю ступень с жидким топливом. Аппарат может выводить от 4 до 6 спутников на разные орбиты в ходе одного запуска. Ракета позволяет доставлять на околоземную орбиту до 250 килограммов груза.

Ракета Куайчжоу-1А является частью развивающегося в Китае коммерческого космического сектора. За 3 года ракета стартовала 8 раз и доставляла на орбиту лишь коммерческие полезные грузы. Большинство космических миссий осуществляется государственными корпорациями, однако постепенно частные компании, такие как ExPace, выходят на рынок.

В настоящее время ExPace разрабатывает ракету Куайчжоу-11. Запуск запланирован на первую половину 2020 года. Грузоподъемность новой ракеты увеличена до 1000 килограммов.



