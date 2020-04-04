У 15% кошек из Ухани обнаружены следы коронавируса

Около 15% живущих в китайском Ухане кошек являются носителями коронавируса. К такому выводу пришли учёные Института вирологии Уханя и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, взяв кровь на анализ у бродячих и домашних животных.

Как отмечают специалисты, в 10 пробах из 100 отобранных обнаружены антитела к SARS-CoV-2 и это может свидетельствовать о том, что животные тоже заражаются коронавирусом. По мнению учёных, аналогичная ситуация может быть и в других странах мира, которые оказались поражены пандемией коронавируса.

Авторы работы, опубликованной на портале bioRxiv, пока не могут объяснить механизм заражения кошек коронавирусом. По предположению учёных они могли получить SARS-CoV-2 либо от инфицированных людей, либо через предметы, на которых находился вирус. При этом между собой кошки распространяют коронавирус также воздушно-капельным путём, как и человек, а вот случаев передачи инфекции от животных к людям пока не зафиксировано.

Учёные по результатам проведённых опытов выяснили, что коронавирус может поражать и других млекопитающих, а кроме кошек в зоне риска оказались макаки-резусы и хорьки. Для предотвращения массового заражения SARS-CoV-2 исследователи считают разумным организовать изоляцию не только людей, но и животных.



