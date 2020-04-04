Прототип «Звездолета» разрушился в ходе испытаний

Прототип «Звездолета» разрушился в ходе испытаний

Недавно мы писали о том, что компания SpaceX вывела очередной прототип Starship (англ. «Звездолет») — SN3 — на испытания; аппарат установили на стартовый стенд на предприятии недалеко от деревни Бока-Чика, находящейся на юге Техаса.

Теперь же стало известно, что испытания прошли неудачно — в ходе опрессовки прототип разрушился. SpaceX планировала испытать топливные баки ракеты — проверить их устойчивость к давлениям и температурам, с которыми аппарат столкнется при полете. В рамках тестов баки накачивали азотом; в верхний бак специалисты накачали жидкий азот, а в нижний — азот обычной температуры.

В итоге стальной корпус прототипа деформировался в области, находящейся между баками, после чего верхняя часть начала наклоняться и упала. Илон Маск, глава SpaceX, предположил, что неудача связана с ошибками в параметрах тестов; он отметил, что сейчас специалисты проверяют доступные данные, чтобы точно определить причину.

Чуть более месяца назад в ходе испытаний взорвался прототип SN1; при этом спустя две недели SpaceX успешно испытала топливный бак второго прототипа данной серии — SN2. У SpaceX есть еще и четвертый прототип — SN4; он собран лишь частично и пока не начал проходить тесты.

Starship — это будущая система, которая, согласно SpaceX, сможет выполнять полеты, в частности, на Луну и на Марс. Она будет включать космический корабль (собственно Starship) и ракетный ускоритель (Super Heavy).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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