NASA займётся борьбой с коронавирусом

NASA займётся борьбой с коронавирусом

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено включиться в борьбу с пандемией коронавируса, который распространился по всей планете и унёс уже десятки тысяч жизней.

«Более 60 лет NASA решает уникальные задачи и сейчас намерено использовать весь свой опыт для борьбы с беспрецедентной проблемой, которой стало распространение коронавируса. Агентство использует интеллектуальный потенциал и творческий потенциал своих сотрудников, чтобы помочь остановить пандемию», — гласит заявление NASA.

В агентстве создали внутреннюю краудсорсинговую платформу NASA@WORK, которая принимает предложения в одной из следующих областей:

  • Идеи по созданию эффективных средств индивидуальной защиты или способов стерилизации или повторного использования средств индивидуальной защиты;
  • Проекты систем искусственной вентиляции лёгких, которые можно быстро запустить в массовое производство;
  • Прогнозирование распространения COVID-19 и его влияния на общество и Землю;
  • Идеи по организации удалённой работы или передачи части функций человека различным системам и электроники.

Кроме того NASA заявила о готовности предоставить учёным свои суперкомпьютеры и системы искусственного интеллекта для помощи в разработке вакцины от коронавируса.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
SpaceX получила контракт NASA на доставку грузов для окололунной орбитальной станции GatewaySpaceX получила контракт NASA на доставку грузов для окололунной орбитальной станции Gateway
Японские учёные разработали полностью новый электролит для литиево-ионных аккумуляторовЯпонские учёные разработали полностью новый электролит для литиево-ионных аккумуляторов
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологиКоронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Stratolaunch разработает два гиперзвуковых планера и космпопланStratolaunch разработает два гиперзвуковых планера и космпоплан
Самодельный лазер в 2000 раз мощнее лазерной указки: световое шоуСамодельный лазер в 2000 раз мощнее лазерной указки: световое шоу
Блок рекламы


Похожие новости
SpaceX получила контракт NASA на доставку грузов для окололунной орбитальной станции GatewaySpaceX получила контракт NASA на доставку грузов для окололунной орбитальной станции Gateway
Инициатива Folding@Home обеспечивает мощность 1,5 экзафлопс для борьбы с коронавирусомИнициатива Folding@Home обеспечивает мощность 1,5 экзафлопс для борьбы с коронавирусом
NASA приостанавливает подготовку пилотируемой миссии на Луну из-за коронавирусаNASA приостанавливает подготовку пилотируемой миссии на Луну из-за коронавируса
NASA показало удивительное изображение ЮпитераNASA показало удивительное изображение Юпитера
NASA завершило тестирование космического корабля Orion, готовящегося к полёту на Луну
NASA предупредило о приближении к Земле "потенциально" опасного астероидаNASA предупредило о приближении к Земле "потенциально" опасного астероида
SpaceX предоставит ракету Falcon Heavy для миссии NASA «Психея»SpaceX предоставит ракету Falcon Heavy для миссии NASA «Психея»
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на МарсеNASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
Количество больных коронавирусом в мире превысило 80 000Количество больных коронавирусом в мире превысило 80 000
В Китае официально одобрили первый препарат для борьбы с коронавирусомВ Китае официально одобрили первый препарат для борьбы с коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости