NASA займётся борьбой с коронавирусом

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено включиться в борьбу с пандемией коронавируса, который распространился по всей планете и унёс уже десятки тысяч жизней.

«Более 60 лет NASA решает уникальные задачи и сейчас намерено использовать весь свой опыт для борьбы с беспрецедентной проблемой, которой стало распространение коронавируса. Агентство использует интеллектуальный потенциал и творческий потенциал своих сотрудников, чтобы помочь остановить пандемию», — гласит заявление NASA.

В агентстве создали внутреннюю краудсорсинговую платформу NASA@WORK, которая принимает предложения в одной из следующих областей:

Идеи по созданию эффективных средств индивидуальной защиты или способов стерилизации или повторного использования средств индивидуальной защиты;

Проекты систем искусственной вентиляции лёгких, которые можно быстро запустить в массовое производство;

Прогнозирование распространения COVID-19 и его влияния на общество и Землю;

Идеи по организации удалённой работы или передачи части функций человека различным системам и электроники.

Кроме того NASA заявила о готовности предоставить учёным свои суперкомпьютеры и системы искусственного интеллекта для помощи в разработке вакцины от коронавируса.



