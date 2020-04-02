Найден еще один предок современного человека

По словам исследователей, загадочная окаменелость африканского гоминида, известная как череп Брокен-Хилла, имеет возраст около 300 000 лет. В это время на континенте жили самые ранние Homo sapiens.

Открытие указывает на то, что отдельная популяция гомо, возможно, вид, который некоторые исследователи называют H. heidelbergensis, обитала в Африке одновременно с H. Sapiens, а также с недавно обнаруженной популяцией, названной H. naledi, уверен геохронолог Райнер Грюн и его коллеги. Исследователи предполагают, что африканский H. heidelbergensis, возможно, был той самой «популяцией призраков», которая скрещивалась с древним H. sapiens и передала небольшое количество своей ДНК современным западноафриканцам.

«Теперь мы можем говорить, по крайней мере, о трех различных линиях гомо в Африке около 300 000 лет назад, но мы пока не знаем, в какой мере мы обязаны нашим происхождением данной разновидности H. sapiens», — говорит палеоантрополог и соавтор исследования Крис Стрингер из Музея естественной истории в Лондоне.



