Найден еще один предок современного человека

Найден еще один предок современного человека

По словам исследователей, загадочная окаменелость африканского гоминида, известная как череп Брокен-Хилла, имеет возраст около 300 000 лет. В это время на континенте жили самые ранние Homo sapiens.

Открытие указывает на то, что отдельная популяция гомо, возможно, вид, который некоторые исследователи называют H. heidelbergensis, обитала в Африке одновременно с H. Sapiens, а также с недавно обнаруженной популяцией, названной H. naledi, уверен геохронолог Райнер Грюн и его коллеги. Исследователи предполагают, что африканский H. heidelbergensis, возможно, был той самой «популяцией призраков», которая скрещивалась с древним H. sapiens и передала небольшое количество своей ДНК современным западноафриканцам.

«Теперь мы можем говорить, по крайней мере, о трех различных линиях гомо в Африке около 300 000 лет назад, но мы пока не знаем, в какой мере мы обязаны нашим происхождением данной разновидности H. sapiens», — говорит палеоантрополог и соавтор исследования Крис Стрингер из Музея естественной истории в Лондоне.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
SpaceX получила контракт NASA на доставку грузов для окололунной орбитальной станции GatewaySpaceX получила контракт NASA на доставку грузов для окололунной орбитальной станции Gateway
Японские учёные разработали полностью новый электролит для литиево-ионных аккумуляторовЯпонские учёные разработали полностью новый электролит для литиево-ионных аккумуляторов
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологиКоронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Stratolaunch разработает два гиперзвуковых планера и космпопланStratolaunch разработает два гиперзвуковых планера и космпоплан
Самодельный лазер в 2000 раз мощнее лазерной указки: световое шоуСамодельный лазер в 2000 раз мощнее лазерной указки: световое шоу
Блок рекламы


Похожие новости
Умер американский астронавт, признанный "самым одиноким человеком"Умер американский астронавт, признанный "самым одиноким человеком"
Основоположник квантовой электродинамики Фримен Дайсон умерОсновоположник квантовой электродинамики Фримен Дайсон умер
Найдена слишком горячая для водорода планетаНайдена слишком горячая для водорода планета
Рак заподозрили в умении передаваться от человека к человекуРак заподозрили в умении передаваться от человека к человеку
На орбитах ближних звезд найдены суперземлиНа орбитах ближних звезд найдены суперземли
Найден новый класс экзопланет — супер-пуфыНайден новый класс экзопланет — супер-пуфы
Найдены 19 галактик с «недостатком» темной материиНайдены 19 галактик с «недостатком» темной материи
Найдена самая древняя городская канализацияНайдена самая древняя городская канализация
В космосе найдены остатки двух «мертвых» сверхновыхВ космосе найдены остатки двух «мертвых» сверхновых
Найден новый способ редактирования ДНКНайден новый способ редактирования ДНК
Последние новости
Подгружаем последние новости