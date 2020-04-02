В Украине испытали ракеты "Ольха-М" с дальностью поражения 120 км

Испытания прошли на полигоне в Одесской области.

В Украине испытали ракеты "Ольха-М" с дальностью поражения 120 км
"Ольха-М"
Фото: rnbo.gov.ua

Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" 30-31 марта провело очередное успешное испытание ракеты "Ольха-М".

Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

"Даже в условиях карантинных мероприятий из-за эпидемии COVID-19, в сфере безопасности и обороны продолжается последовательная реализация украинской ракетной программы при активном участии Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении..

Так, 30-31 марта на полигоне в Одесской области успешно провели очередные испытания ракеты "Ольха-М" с дальностью поражения 120 км.

Фото: rnbo.gov.ua

"Эта ракета создается предприятиями оборонно-промышленного комплекса по замкнутому циклу производства. Реактивная система залпового огня с ракетами «Ольха-М» станет мощным вооружением Сухопутных войск ВСУ", - отметили в СНБО.

Напомним, Минобороны планирует закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд гривен.

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