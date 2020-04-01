Stratolaunch разработает два гиперзвуковых планера и космпоплан

Компания Stratolaunch уже довольно давно ведет разработку самолета Model 351 — самого длиннокрылого самолета в мире. Изначально планировалось, что аппарат будет использовать в качестве системы воздушного старта для запуска ракет собственной разработки Stratolaunch; позже, однако, компания отказалась от идеи запуска собственных ракет в пользу уже существующей Pegasus XL, а затем отказалась и от этой идеи (как минимум на ближайшие годы) и сейчас собирается использовать самолет в качестве носителя для атмосферных и суборбитальных гиперзвуковых аппаратов.

Stratolaunch разработает два гиперзвуковых планера и космпоплан

Stratolaunch

Теперь Stratolaunch рассказала о проектах трех летательных аппаратов — гиперзвуковых планеров Talon-A и Talon-Z и космпоплана Black Ice. Сейчас компания активно разрабатывает лишь Talon-A; аппарат составляет в длину 8,5 метра, в ширину — 3,4 метра, и имеет взлетную массу 2,72 тонны; планер, согласно задумке Stratolaunch, будет отделяться от самолета после взлета и совершать полет с включением собственного жидкостного ракетного двигателя; ожидается, что он сможет развивать скорость в семь чисел Маха; по выполнении миссии Talon-A будет совершать посадку на обычную взлетно-посадочную полосу. Подробностей о двух других аппаратах Stratolaunch пока не сообщает.

Недавно стало известно, что Stratolaunch планирует возобновить летные испытания Model 351 — в сентябре текущего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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