Дизайнер стримит в Twitch эпизоды из жизни микроскопических тихоходок

Канадский дизайнер Джули Лорин недавно начала вести прямую трансляцию из жизни тихоходок — микроскопических восьминогих созданий, также известных как «водяные медведи». Лорин периодически стримит на Twitch то, как проходит самый обычный день для существа, которое нельзя увидеть невооруженным взглядом. Все это — лишь часть проекта A Tiny World, посвященного окружающему нас микромиру:

Good morning! Here's a little Tardigrade that I collected in a sample of balcony water yesterday. :)@tardigradopedia pic.twitter.com/hwcC0cOMxv — A tiny world (Julie Laurin) (@atinyworldorg) March 25, 2020

Где же Джули находит тихоходок? На самом деле, они обитают повсюду, где есть вода. «На моем балконе живут сотни, если не тысячи тихоходок. Они размножаются и процветают внутри коричневато-зеленого налета, который образовался за годы под воздействием дождевой воды.

Тихоходки известны в первую очередь благодаря своей невероятной устойчивости. Исследователи давно выяснили, что эти создания выживают в самых тяжелых условиях и даже способны пережить интенсивное облучение. К сожалению, недавнее исследование выявило, что одна ахиллесова пята у них все же есть — речь идет о глобальном потеплении.



