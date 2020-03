Дизайнер стримит в Twitch эпизоды из жизни микроскопических тихоходок

Канадский дизайнер Джули Лорин недавно начала вести прямую трансляцию из жизни тихоходок — микроскопических восьминогих созданий, также известных как «водяные медведи». Лорин периодически стримит на Twitch то, как проходит самый обычный день для существа, которое нельзя увидеть невооруженным взглядом. Все это — лишь часть проекта A Tiny World, посвященного окружающему нас микромиру:

Good morning! Here's a little Tardigrade that I collected in a sample of balcony water yesterday. :)@tardigradopedia pic.twitter.com/hwcC0cOMxv

— A tiny world (Julie Laurin) (@atinyworldorg) March 25, 2020