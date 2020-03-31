Японские учёные разработали полностью новый электролит для литиево-ионных аккумуляторов

Учёные из Токийского университета уверены, что они совершили прорыв в сфере аккумулирования энергии с помощью литийсодержащих батарей. По их словам, никто с начала 90-х годов не создавал совершенно нового электролита, который мог бы значительно улучшить свойства литиево-ионных аккумуляторов. А они смогли это сделать.

В литиево-ионных аккумуляторах наука и промышленность десятилетиями использовала фактически тот же самый электролит на основе этиленкарбоната (EC). В неисчислимых экспериментах исследователи оставляли базовую химию этого растворителя неизменной, что не позволяло сделать прорыв на направлении электролитов. Группа японских учёных под руководством профессора Ацуо Ямады (Atsuo Yamada) сначала теоретически, а потом практически воссоздала полностью новый электролит, разработка которого велась с учётом знаний об основополагающих молекулярных структурах.

Новый электролит опирается на фторированный циклический фосфатный растворитель (TFEP). Это вещество, как утверждают разработчики, абсолютно негорючее, что обещает пожаробезопасные аккумуляторы. Но главное (хотя, что может быть главнее безопасности?) новый электролит позволит аккумуляторам работать при более высоком напряжении, чем на электролите на основе этиленкарбоната. Так, напряжение «классических» литиево-ионных аккумуляторов не может быть выше 4,3 В без риска возгорания. На основе TFEP-растворителя напряжение батарей может быть 4,9 В.

Большее напряжение даже при одинаковой ёмкости аккумулятора означает большую мощность и, следовательно, увеличенную дальность пробега электромобиля и большую продолжительность работы аккумулятора. То же самое можно будет сказать об аккумуляторах для смартфонов, если они получат новый электролит. Вот только когда это произойдёт, учёные не берутся предсказать. Добавим, статья об исследовании опубликована в журнале Nature Energy, но доступ к ней платный.



