Украинские полярники добрались до Чили и после обсервации продолжат путь в Антарктиду на корабле

Команда полярников уже находится в городе Пунта-Аренас.

Украинские полярники добрались до Чили и после обсервации продолжат путь в Антарктиду на корабле
Станция "Академик Вернадский"
Фото: uac.gov.ua

Украинские полярники, участники 25-й Украинской антарктической экспедиции, которые должны сменить на станции "Академик Вернадский" своих коллег, добрались до Чили.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что сегодня, 30 марта, команда полярников уже находится в городе Пунта-Аренас на берегу Магелланового пролива. Теперь, согласно правилам, внедренных Чили, члены экспедиции будут находиться на обсервации, а затем - продолжат путь в Антарктиду на корабле.

"На станции их уже очень ждут зимовщики и зимовщицы 24-й УАЭ, а также сезонный отряд исследователей, который нам удалось туда "закинуть" еще в январе-феврале", - отмечается в сообщении.

Напомним, команда 25-й Украинской антарктической экспедиции отправилась на станцию 16 марта, но не смогла добраться в Антарктиду и была вынуждена 20 марта вернуться в Киев. Вся команда добровольно поехала на временную обсервацию и прошла тесты на наличие коронавируса. Ни у кого из участников экспедиции COVID-19 не обнаружили.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
SpaceX получила контракт NASA на доставку грузов для окололунной орбитальной станции GatewaySpaceX получила контракт NASA на доставку грузов для окололунной орбитальной станции Gateway
Фото дня: новый автопортрет марсохода CuriosityФото дня: новый автопортрет марсохода Curiosity
Самодельный лазер в 2000 раз мощнее лазерной указки: световое шоуСамодельный лазер в 2000 раз мощнее лазерной указки: световое шоу
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологиКоронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
К Солнцу летит комета, которая может устроить световое шоуК Солнцу летит комета, которая может устроить световое шоу
Блок рекламы


Похожие новости
Первые подробности о новом космическом корабле КитаяПервые подробности о новом космическом корабле Китая
Кальмары научились редактировать собственный геномКальмары научились редактировать собственный геном
Украинская экспедиция не смогла добраться в Антарктиду из-за коронавируса и вернулась в КиевУкраинская экспедиция не смогла добраться в Антарктиду из-за коронавируса и вернулась в Киев
Украинские инноваторы будут печатать клапаны для аппаратов вентиляции легких из-за их нехватки в связи с эпидемией коронавирусаУкраинские инноваторы будут печатать клапаны для аппаратов вентиляции легких из-за их нехватки в связи с эпидемией коронавируса
Фото дня: Венера, Юпитер и Млечный путь на одном снимкеФото дня: Венера, Юпитер и Млечный путь на одном снимке
Учёные научились генерировать мощные короткие ультрафиолетовые вихриУчёные научились генерировать мощные короткие ультрафиолетовые вихри
Ученые выяснили, когда Млечный Путь поглотил соседнюю галактикуУченые выяснили, когда Млечный Путь поглотил соседнюю галактику
Математики научились вязать узлыМатематики научились вязать узлы
Украинские полярники написали раздел для "Энциклопедии мировых биомов"Украинские полярники написали раздел для "Энциклопедии мировых биомов"
Boeing Starliner приземлился в пустыне после неудачной миссии к МКСBoeing Starliner приземлился в пустыне после неудачной миссии к МКС
Последние новости
Подгружаем последние новости