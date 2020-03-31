Некропланетология: как изучают планеты, уничтоженные звездами

В 2015 году астрономы обнаружили карликовую звезду WD 1145 + 017, отстоящую от Земли примерно на 570 световых лет. От всех прочих светил ее отличал своеобразный паттерн затмения. За то время, пока ее наблюдали, она несколько раз потускнела, причем каждое изменение яркости происходило с равным интервалом в 4?4.5 земных часа. Кроме того, атмосфера звезды была загрязнена элементами, которые чаще всего встречаются в скалистых экзопланетах.

В итоге астрономы поняли, с чем имеют дело. Гравитация мертвой звезды разрывала и буквально растирала в порошок тела, вращающиеся вокруг нее. В научной среде этот процесс известен как «приливное разрушение».

Благодаря WD 1145 + 017 астрономы смогли опробовать и доказать эффективность новой концепции, благодаря которой можно реконструировать облик уничтоженных планет и понять, что они собой представляли до катаклизма. Новая работа была принята в Astrophysical Journal и сейчас доступна на портале arXiv.

Поверхностная гравитация белых карликов так интенсивна, что более тяжелые элементы попросту растворятся в ней. Их наличие в атмосфере доказывает, что звезда запустила разрушение своей системы совсем недавно. С помощью серии компьютерных симуляций астрономы составили набор моделей, масса и размер которых могли бы в должной мере насытить звезду означенными элементами.

Сами ученые называют свой проект «некропланетологией» и заявляют, что добились в ней значительных успехов. Их работа подарила научному сообществу подсказки о том, почему другие белые карлики порой ведут себя не менее странно. В прошлом году астрономы даже составили список из 21 звезды, которые изменяют яркость аналогичным образом — вероятно, они тоже находятся в стадии приливного уничтожения своих звездных систем.



