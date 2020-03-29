Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи

Ученые считают, что он уже давно передался от животных человеку.

Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

Группа вирусологов из США, Великобритании и Австралии пришла к выводу, что нынешний тип коронавируса, которому ВОЗ присвоила название COVID-19, возможно, существовал у человека годами или даже десятилетиями до того, как его штамм был выявлен в китайском городе Ухане провинции Хунань.

Выводы экспертов были обнародованы в журнале Nature Medicine, передает Интерфакс-Украина.

Ученые занимаются исследованиям COVID-19, в том числе пытаются определить его происхождение, и считают, что он уже давно передался от животных человеку.

Вирусологи признали, что хотя коронавирус способен на уникальную мутацию, которая не была обнаружена у предполагаемых животных-хозяев, но, вероятно, проявляется во время инфекций у людей.

Еще один специалист - доктор Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здравоохранения США, который не входит в упомянутую группу, в своей статье, опубликованной на сайте института, написал: "В результате постепенных эволюционных изменений в течение многих лет или, возможно, десятилетий, вирус в конечном итоге приобрел способность распространяться от человека к человеку и вызывать серьезные, часто опасные для жизни заболевания".

Ранее китайские ученые вероятными переносчиками коронавируса назвали панголинов. Панголины - покрытые чешуей млекопитающие, которые населяют открытые местности и тропические леса Юго-Восточной Азии и Экваториальной Африки. Питаются муравьями и термитами. Панголины считаются в Китае деликатесом и используются в традиционной медицине.

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