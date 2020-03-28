SpaceX получила контракт NASA на доставку грузов для окололунной орбитальной станции Gateway

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) объявило в пятницу о заключении контракта с частной аэрокосмической компанией SpaceX на доставку грузов для экипажа окололунной орбитальной станции Gateway.

Таким образом компания Илона Маска стала первым коммерческим поставщиком в рамках программы Gateway Logistics Services по доставке различных грузов на космическую станцию Gateway, которую космическое агентство США планирует начать строить в 2022 году.

«SpaceX будет доставлять критические герметизированные и негерметизированные грузы, компоненты для научных экспериментов и снаряжение для Gateway, включая оборудование для отбора образцов и другие вещи, которые могут понадобиться экипажу на Gateway и во время экспедиций на лунную поверхность», — указано на сайте NASA.

SpaceX заявила, что будет использовать для этого новую версию своего грузового космического корабля под названием Dragon XL, способного доставить «более 5 метрических тонн груза к Gateway на лунной орбите». Для запуска космического корабля будет использоваться сверхтяжёлая ракета Falcon Heavy, самая мощная ракета в мире на данный момент.

Начиная с 2012 года, SpaceX доставляет грузы на Международную космическую станцию в рамках аналогичного контракта с NASA на космическом корабле Cargo Dragon. Кроме того, компания уже произвела три запуска ракеты Falcon Heavy. Запуск сверхтяжёлой ракеты обходится SpaceX в $90–$150 млн.



