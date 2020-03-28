SpaceX получила контракт NASA на доставку грузов для окололунной орбитальной станции Gateway

SpaceX получила контракт NASA на доставку грузов для окололунной орбитальной станции Gateway

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) объявило в пятницу о заключении контракта с частной аэрокосмической компанией SpaceX на доставку грузов для экипажа окололунной орбитальной станции Gateway.

Таким образом компания Илона Маска стала первым коммерческим поставщиком в рамках программы Gateway Logistics Services по доставке различных грузов на космическую станцию Gateway, которую космическое агентство США планирует начать строить в 2022 году.

«SpaceX будет доставлять критические герметизированные и негерметизированные грузы, компоненты для научных экспериментов и снаряжение для Gateway, включая оборудование для отбора образцов и другие вещи, которые могут понадобиться экипажу на Gateway и во время экспедиций на лунную поверхность», — указано на сайте NASA.

SpaceX заявила, что будет использовать для этого новую версию своего грузового космического корабля под названием Dragon XL, способного доставить «более 5 метрических тонн груза к Gateway на лунной орбите». Для запуска космического корабля будет использоваться сверхтяжёлая ракета Falcon Heavy, самая мощная ракета в мире на данный момент.

Начиная с 2012 года, SpaceX доставляет грузы на Международную космическую станцию в рамках аналогичного контракта с NASA на космическом корабле Cargo Dragon. Кроме того, компания уже произвела три запуска ракеты Falcon Heavy. Запуск сверхтяжёлой ракеты обходится SpaceX в $90–$150 млн.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Возможности 3D-печати призваны на борьбу с распространением коронавирусаВозможности 3D-печати призваны на борьбу с распространением коронавируса
Фото дня: новый автопортрет марсохода CuriosityФото дня: новый автопортрет марсохода Curiosity
К Солнцу летит комета, которая может устроить световое шоуК Солнцу летит комета, которая может устроить световое шоу
Кальмары научились редактировать собственный геномКальмары научились редактировать собственный геном
Bosch разработал экспресс-тест на коронавирусBosch разработал экспресс-тест на коронавирус
Блок рекламы


Похожие новости
SpaceX не удалось протестировать парашюты Crew Dragon из-за проблем с макетомSpaceX не удалось протестировать парашюты Crew Dragon из-за проблем с макетом
NASA приостанавливает подготовку пилотируемой миссии на Луну из-за коронавирусаNASA приостанавливает подготовку пилотируемой миссии на Луну из-за коронавируса
NASA показало удивительное изображение ЮпитераNASA показало удивительное изображение Юпитера
SpaceX произвела успешный запуск 60 микроспутников StarlinkSpaceX произвела успешный запуск 60 микроспутников Starlink
SpaceX отменила запуск шестой партии спутников Starlink за секунды до стартаSpaceX отменила запуск шестой партии спутников Starlink за секунды до старта
NASA завершило тестирование космического корабля Orion, готовящегося к полёту на Луну
SpaceX разработает новый сплав для ракетSpaceX разработает новый сплав для ракет
SpaceX наметила на май пилотируемый полёт Crew DragonSpaceX наметила на май пилотируемый полёт Crew Dragon
Видео: новый прототип SpaceX Starship успешно справился с тестом под давлениемВидео: новый прототип SpaceX Starship успешно справился с тестом под давлением
SpaceX отправит трех туристов к МКС в 2021 годуSpaceX отправит трех туристов к МКС в 2021 году
Последние новости
Подгружаем последние новости