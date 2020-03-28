Компания связи OneWeb, занимавшаяся запуском спутников, обанкротилась из-за коронавируса

В июне 2015 года OneWeb заключила с "Роскосмосом" контракт на сумму 1 млрд долларов.

Компания связи OneWeb, занимавшаяся запуском спутников, обанкротилась из-за коронавируса
Фото: positime.ru

Оператор широкополосного интернета с помощью спутниковой связи OneWeb в пятницу, 27 марта, подал в суд штата Нью-Йорк заявление о своей финансовой несостоятельности. Представители британской компании при этом сослались на главу 11 Кодекса США о банкротстве.

"Компания намерена использовать процедуру для продажи своего бизнеса с целью максимизации своей стоимости", - пояснили в пресс-службе OneWeb.

С начала года компания-стартап вела переговоры о привлечении дополнительного финансирования, однако процесс был заблокирован из-за вспышки коронавируса, что повлекло за собой решение признать банкротство. Большинство сотрудников компании будут уволены, точное число тех, кто лишится работы, не называется.

По данным Financial Times, OneWeb начала переговоры с японским SoftBank несколько месяцев назад. Как сообщили собеседники издания, переговоры провалились в субботу, 21 марта, за несколько часов до того, как 34 спутника OneWeb были выведены на орбиту.

OneWeb в июне 2015 года заключила с "Роскосмосом" контракт на сумму 1 млрд долларов. Согласно договоренности, ставшей крупнейшей в истории оказания пусковых услуг, до 2021 года с космодромов Байконур (Казахстан), Восточный (РоSSия) и Куру (Французская Гвиана) должен был быть осуществлен запуск 21 ракеты-носителя семейства "Союз", которые доставили бы на орбиту около 670 космических аппаратов системы OneWeb.

Пуск первых шести телекоммуникационных спутников был произведен в феврале 2019 года с космодрома во Французской Гвиане.

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