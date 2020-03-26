Инициатива Folding@Home обеспечивает мощность 1,5 экзафлопс для борьбы с коронавирусом

Инициатива Folding@Home обеспечивает мощность 1,5 экзафлопс для борьбы с коронавирусом

Рядовые пользователи компьютеров и многие компании по всему миру объединились перед лицом угрозы, которую создаёт распространение короновируса, и за текущий месяц создали самую производительную сеть распределённых вычислений за всю историю.

Благодаря проекту распределённых вычислений Folding@Home сейчас любой желающий может направить вычислительные мощности своего компьютера, сервера или другой системы на исследования коронавируса SARS-CoV-2 и разработку лекарственных средств против него. И таких желающих набралось очень много, благодаря чему общая вычислительная мощность сети сегодня превысила 1,5 экзафлопса. Это полтора квинтиллиона или 1,5?1018 операций в секунду.

Чтобы лучше понимать масштабы, производительность сети Folding@Home на порядок выше, нежели производительность самого мощного суперкомпьютера на сегодняшний день — IBM Summit, который располагает также очень немалой мощностью в 148,6 петафлопса. Даже общая производительность всех 500 самых производительных суперкомпьютеров в мире, согласно TOP-500, составляет 1,65 экзафлопс, так что у сети Folding@Home есть все шансы опередить их всех вместе взятых.

Инициатива Folding@Home обеспечивает мощность 1,5 экзафлопс для борьбы с коронавирусом

Число систем, задействованных в Folding@Home постоянно меняется, собственно как и производительность. Достижение 1,5 экзафлопса распределённой сети обеспечили 4,63 млн процессорных ядер и 430 тыс графических процессоров AMD и NVIDIA. В большинстве своём это системы на Windows, хотя также немалую часть составляют и Linux-системы, а вот компьютеры на macOS могут задействовать только CPU, поэтому их вклад не столь значителен.

Инициатива Folding@Home обеспечивает мощность 1,5 экзафлопс для борьбы с коронавирусом

В конце также отметим, что сейчас на борьбу с коронавирусом брошены силы и многих суперкомпьютеров. Компания IBM, например, оперативно сформировала консорциум COVID-19 High Performance Computing, который объединяет крупные суперкомпьютеры различных исследовательских институтов и технологических компаний США для борьбы с эпидемией. Совокупная производительность суперкомпьютеров, участвующих в консорциуме IBM COVID-19 HPC, составляет 330 петафлопс, что также очень немало.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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