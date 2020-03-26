В США создали активный голеностопный экзоскелет

В США создали активный голеностопный экзоскелет

Специалисты из Стэнфордского университета разработали активный голеностопный экзоскелет, который снижает нагрузку на ноги при ходьбе или беге, и провели испытания прототипа устройства.

Данный экзоскелет крепится к голени при помощи ремней и к обуви посредством веревки, которая петлей пропущена под ступней; при этом устройство включает платформу из углепластика, размещаемую под мыском ступни.

Использовавшийся в рамках испытаний прототип экзоскелета не был оснащен собственными электромоторами и управлялся с помощью тросиков (которые натягивались или ослаблялись при помощи внешних моторов). Испытания на беговой дорожке, в которых поучаствовали 11 опытных бегунов, проводились с экзоскелетом в пассивном и активном режимах.

С экзоскелетом в пассивном режиме, как обнаружили исследователи, бегуны затрачивали на 13 процентов больше энергии при беге с устройством, чем без него. При этом специалисты установили, что с включенным экзоскелетом энергозатраты на бег снижаются в среднем на 15 процентов. Экзоскелет, согласно разработчикам, способен увеличить скорость бега как минимум на 10 процентов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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