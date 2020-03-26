Bosch разработал экспресс-тест на коронавирус

Разработанный за шесть недель экспресс-тест может выявить коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 у пациентов менее чем за два с половиной часа с момента взятия образца до получения результата. Ещё одним преимуществом экспресс-теста является то, что его можно проводить непосредственно в месте оказания медицинской помощи, что избавляет от необходимости транспортировки образцов и траты времени. В результате пациенты быстро получают достоверную информацию о состоянии своего здоровья, а инфицированные лица могут быть немедленно выявлены и изолированы.

При проведении тестов, которые используются в настоящее время, пациенты, как правило, должны ждать результатов в течение одного-двух дней. Экспресс-тест Bosch является одним из первых в мире полностью автоматизированных молекулярно-диагностических тестов, который может использоваться во всех медицинских учреждениях на месте. Более того, он позволяет протестировать один образец не только на COVID-19, но и на девять других респираторных заболеваний, включая грипп А и В, одновременно. Новый тест будет доступен начиная с апреля в Германии, а также в других странах Европы и мира.

В ходе различных лабораторных испытаний SARS-CoV-2 тест показал результаты с точностью более 95%. Экспресс-тест соответствует стандартам качества ВОЗ. Образец берётся из носа или горла пациента с помощью тампона, затем картридж с реагентами вставляется в устройство Vivalytic для анализа. Анализатор разработан таким образом, что проводить анализ может даже медицинский персонал без специальной подготовки — до десяти тестов в течение 24 часов. По мнению разработчиков, это означает, что для оценки до 1000 тестов в день требуется всего 100 устройств.



