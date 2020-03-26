Жалобы в ЕСПЧ по политзаключенных будут дополнятся, – замминистра юстиции

“Украина подала одно дело в отношении всех политзаключенных”.

Жалобы в ЕСПЧ по политзаключенных будут дополнятся, – замминистра юстиции
Фото: minjust.gov.ua

Уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина заявил, что Украина будет дополнять жалобы в ЕСПЧ по делам освобожденных политузников – Станислава Клыха и Николая Карпюка, а также всех освобожденным, кто готов давать показания. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

“Украина подала одно дело в отношении всех политзаключенных. Она - на том же этапе, что и дело моряков, - устанавливается процедурный график. По пяти политзаключенных: Эмире Усэйну Куке, Станиславе Клыху, Владимире Балухе, Сергею Литвинову и Олегу Сенцову. Мы также подавали жалобу для применения Правила 39. Вернулись все, кроме одного – Эмира Усэйна Куку. К слову, у меня вызывает удивление, что РоSSия пытается давать какую-либо информацию по этому делу, несмотря на то, что ЕСПЧ не принял по нему решения”.

Иван Лещина также отметил, что Украина планирует дополнит заявление по Донбассу новыми жалобами со стороны освобожденных из плена “ЛНР-ДНР” в декабре 2019 года: “Да, будем стопроцентно подавать. Речь идет не о новых делах, а дополнение заявления по Донбассу. Генеральная прокуратура собирает необходимые показания (пленных – LB.ua), будем их оформлять и передавать. Кроме того, дополним материалы по Клиху и Карпюку, и других, кто готов говорить”.

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