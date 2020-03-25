SpaceX не удалось протестировать парашюты Crew Dragon из-за проблем с макетом

Аэрокосмическая компания SpaceX сообщила о неудаче в ходе одного из завершающих испытаний парашютов пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Причём виной этому стал тестовый макет корабля, а не проблемы с парашютами.

Для тестирования парашютов предполагалось сбросить макет космического корабля с вертолёта. Однако при наборе высоты макет потерял стабильность, и пилот был вынужден отцепить трос в аварийном порядке на низкой высоте, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

Поскольку вертолёт не достиг необходимой для тестирования высоты, парашютная система не сработала и макет корабля разбился, но к счастью никто не пострадал.

«Хотя изделие для тестирования было потеряно, это не было связано с отказом парашютной системы», — отметили в компании.



