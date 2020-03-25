Гусю напечатали новый клюв на 3D-принтере

Современная 3D-печать позволяет создавать удивительно точные биопротезы и прочие медицинские устройства, которые помогают людям. Впрочем, животных тоже не обделили: когда у домашнего гуся по имени Брюс после драки с енотом остался лишь жалкий огрызок клюва — ветеринары нашли выход из ситуации.

Помочь животному вызвалась некоммерческая группа 4-H, которая взялась за работу. Брюс родом из Китая, так что клюв у него несколько иной формы, нежели у многочисленных канадских гусей, которые так популярны на территории Северной Америки. А вот цвет вполне стандартный, что сильно облегчило работу.

Это позволило 4-H использовать нить из акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС), пластика, из которого изготавливают множество игрушек (например, LEGO). Помимо долговечности, ABS также обладает достаточной термической и химической стойкостью, что делает его идеальным протезом для Брюса.

Проект прошел несколько итераций, прежде чем окончательный вариант был готов для имплантации на морду Брюса. После того, как дизайн был завершен, новый клюв был напечатан в течение нескольких часов и нанесен на остатки старого клюва с помощью клея. Он также снабжен ноздрями, чтобы Брюс мог легче дышать. Его владелец признал, что гусь наконец вернулся к нормальному питанию. На сегодняшний день гусь полностью выздоровел и находится в «приподнятом настроении».



