Фото дня: новый автопортрет марсохода Curiosity

Фото дня: новый автопортрет марсохода Curiosity

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) представило новый автопортрет планетохода Curiosity, который занимается изучением Марса.

Ровер Curiosity был запущен к Красной планете 26 ноября 2011 года, а мягкая посадка была осуществлена 6 августа 2012 года. Таким образом, этот аппарат исследует Красную планету уже более семи лет.

Новое селфи-изображение получено при помощи инструмента MAHLI — Mars Hand Lens Imager. Эта система состоит из камеры, закреплённой на специальном роботизированном манипуляторе.

Фото дня: новый автопортрет марсохода Curiosity

Прибор MAHLI может делать снимки размером 1600 ? 1200 пикселей. Поэтому для получения качественных автопортретов приходится «склеивать» друг с другом множество изображений.

В частности, представленная иллюстрация сформирована на основе 86 снимков. Марсоход находится в области под названием Greenheugh Pediment, а перед аппаратом видно проделанное им буровое отверстие Hutton.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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