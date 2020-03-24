К Солнцу летит комета, которая может устроить световое шоу

В марте яркость кометы ATLAS достигла величины, которую астрономы ожидали зафиксировать только в конце мая, когда комета пройдет перигелий — ближайшую к Солнцу точку своей орбиты.

Комета C/2019 Y4 получила второе имя в честь роботизированной системы раннего обнаружения околоземных объектов — Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS). С помощью этой системы 28 декабря 2019 года гавайские астрономы впервые увидели небесное тело. Тогда комета находилась на расстоянии 439 миллионов километров от Солнца, а ее светимость составляла плюс 20 звездных величин.

Такие небесные тела считаются чрезвычайно тусклыми. Их яркость почти в 400 тысяч раз ниже порога, который различает человеческий глаз. Чем меньше значение звездной величины, тем ярче светит объект. Так, светимость Солнца составляет минус 26 звездных величин, Луны — минус 12,7, Венеры — минус 4,67, а ярчайшей звезды Сириуса — минус 1,47.

Астрономы прогнозировали, что светимость ATLAS в момент прохождения перигелия, 31 мая 2020 года, составит плюс 9 звездных величин. Однако светимость кометы достигла этого значения уже в марте. Это означает, что ее яркость уже сейчас в 600 раз больше ожидаемой. Поэтому в конце мая, когда до Солнца останется 37,8 миллионов километров, светимость ATLAS может сравняться со светимостью Венеры. Комету можно будет увидеть невооруженным глазом даже днем.

Большие кометы не пролетали над северным полушарием уже 13 лет, с тех пор как с Земли было видно Хякутаке и комету Хейла-Боппа. Но грандиозное событие произойдет только в том случае, если ATLAS не сгорит в солнечных лучах. Не зная химического состава кометы, астрономы пока не могут рассчитать, выдержит ли она встречу с нашим светилом.

ATLAS уникальна еще и потому, что ее орбита практически повторяет орбиту Большой кометы, наблюдаемой с Земли в 1844 году. Ученые предполагают, что два небесных тела — части древней разрушенной суперкометы, которая обращалась по той же орбите.



