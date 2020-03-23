Исследование гибели динозавров дало возможный сценарий ядерной зимы

Исследование гибели динозавров дало возможный сценарий ядерной зимы

Ученые из Университета Коннектикута смоделировали динамику выбросов серы, пыли и сажи от лесных пожаров, вызванных столкновением астероида Chicxulub с Землей 66 миллионов лет назад во время Мел-палеогенового вымирания. Результаты исследования опубликованы в журнале AGU Geophysical Research Letters.

Согласно модели, выбросы взрыва после столкновения планеты с астероидом поднялись в атмосферу. Когда они опустились на Землю, скорость и энергия частиц были достаточно велики, чтобы вызвать глобальные лесные пожары. Продукты горения: соединения серы, пыль и сажа — плотным слоем покрыли поверхность планеты. Солнечный свет не проникал на Землю в течение года.

«Слабое освещение, вероятно, и стало причиной глобального исчезновения живых существ с лица Земли», — сказал Клэй Табор, специалист по геологии из Университета Коннектикута и ведущий автор нового исследования, — Мы полагаем, что холод был недостаточно сильным для массового вымирания".

По расчетам, средняя температура на планете понизилась на 26 градусов по Цельсию. Однако вода в океанах в высоких широтах остыла в период астероидной зимы не намного сильнее, чем при нормальной смене сезонов. В то же время, за год кромешной темноты исчезло подавляющее большинство фотосинтезирующих растений, которые находятся у основания пищевой цепи.

Основной преградой для света, по результатам моделирования, стало плотное облако сажи в атмосфере. Пыль и соединения серы быстрее опускались на поверхность. «Мы полагаем, что сажа является также основным действующим фактором при ядерной зиме, — добавил Табор, — Поэтому результаты нашего исследования помогут лучше понять, что может произойти с планетой во время ядерного апокалипсиса».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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