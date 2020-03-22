Возможности 3D-печати призваны на борьбу с распространением коронавируса

Потребность в медицинских принадлежностях и оборудовании во время пандемии значительно превышает возможности существующих производителей, поэтому для покрытия спроса мобилизуются все силы человечества. Даже если речь идёт о частных владельцах систем трёхмерной печати.

Возможности 3D-печати призваны на борьбу с распространением коронавируса

Источник изображения: Copper3D

В Италии, как рассказывает Reuters, владелец компании по трёхмерной печати компонентов оказал содействие местной больнице, напечатав на своём оборудовании партию клапанов для аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которых медицинскому заведению остро не хватало. В штате Нью-Йорк предприниматели аналогичного профиля помогли напечатать на имеющемся у них оборудовании свыше 300 защитных масок с забралом для местного центра по обработке анализов.

Как сообщает CNBC, обмен опытом в сложившихся условиях критически важен для стабильного функционирования медицинского оборудования. Специалисты по всему миру начали делиться документацией и рекомендациями по ремонту аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Открытую библиотеку инструкций по ремонту такого оборудования формирует известный ресурс iFixit. Сотрудники больниц делятся советами по оперативному ремонту аппаратов ИВЛ или их модернизации для обслуживания сразу нескольких пациентов одновременно.

В Сети стали появляться готовые проекты, позволяющие распечатать на трёхмерном принтере многоразовый респиратор, который достаточно оснастить сменным фильтрующим элементом и крепежом, чтобы заменить им дефицитные медицинские маски. Они распространяются безвозмездно со всеми необходимыми инструкциями. Группы энтузиастов в сотрудничестве с профильными специалистами пытаются разработать простые в производстве аппараты ИВЛ, которые можно было бы выпускать в массовых количествах на универсальном оборудовании.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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