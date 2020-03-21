Ученые нашли пальцы у рыбы возрастом 380 миллионов лет

Останки древней рыбы, относящейся к виду Elpistostege watsoni, были найдены в Национальном парке Мигуаша, находящемся в провинции Квебек, Канада. Отмечается, что данные останки, хотя и были разбиты на 22 части, представляют собой наиболее полный скелет E. watsoni на данный момент. В длину найденная особь составляла 1,57 метра.

Ученые нашли пальцы у рыбы возрастом 380 миллионов лет

Katrina Kenny

E. watsoni обитала на Земле около 380 миллионов лет назад — примерно за 150 миллионов лет до того, как на планете появились динозавры. На тот момент на суше не обитало каких-либо позвоночных животных — только беспозвоночные, такие как скорпионы и мокрицы. Позвоночные же, например E. watsoni, жили в море.

Ученые изучили новые останки E. watsoni с помощью компьютерной томографии; проанализировав снимки, ученые в особенности заинтересовались грудными плавниками древней рыбы. Данные плавники, согласно специалистам, содержали структуры, предшествующие пальцам и рукам позвоночных, в том числе плечу, предплечью, кисти и пальцам. Как указывают исследователи, фаланги, обнаруженные в плавнике E. watsoni, напоминают кости пальцев большинства животных. (У E. watsoni было пять пальцев, два из которых имели по две фаланги, а три — по одной. У человека же, например, пальцы состоят из двух или трех фаланг.)

Открытие, согласно ученым, демонстрирует, что основа руки позвоночных (в том числе человеческой), должно быть, возникла внутри плавников этих древних рыб — в начале позднего девонского периода, более 380 миллионов лет назад.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Nature. Кратко о результатах сообщает портал LiveScience.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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