Военные США провели успешное финальное испытание планера гиперзвуковой ракеты

Как предполагается, в следующие пять лет гиперзвуковые ракеты выйдут на оперативный простор и начнут широко использоваться в военных операциях. На этом пути военные США вчера прошли важный рубеж ? опытный планирующий блок гиперзвуковой ракеты совершил свой второй успешный полёт и готов для передачи разработчикам систем вооружения.

Гиперзвуковая ракета в представлении художника

Как сообщает сайт Naval News, 19 марта в 22:30 по местному времени представители Военно-морского флота США совместно с представителями Сухопутных войск США провели запуск планирующего блока гиперзвуковой ракеты (C-HGB, common hypersonic glide body). Совместный запуск означает, что планирующий блок послужит универсальной основой как для вооружения морского базирования, так и для сухопутного вооружения. Подобный подход обещает удешевить производство за счёт массы универсальных компонентов и узлов как самой ракеты, так и пусковых установок.

Кадр с опытного запуска гиперзвукового планера на Гаваях

Пуск планера проведён на Тихоокеанском ракетном полигоне Кауаи на Гаваях. На целевой траектории планер развил гиперзвуковую скорость и достиг точки удара. Это второй запуск опытного сверхзвукового планера. Первый запуск состоялся в октябре 2017 года. Какая скорость движения была достигнута на траектории полёта к цели, не сообщается. В целом перед разработчиками стоит задача добиться скорости полёта, которая будет в пять раз превышать скорость звука (с числом Маха равном 5).

В ходе испытания планер C-HGB не нёс никакой полезной нагрузки, навигационной или боевой. Также нет информации о наличии или отсутствии жаропрочного экрана, защищающего корпус ракеты и оборудование от перегрева во время движения ракеты в атмосфере с огромными скоростями. Всё это будет разрабатываться и испытываться на следующих этапах.

Также в ходе опытного запуска за полётом гиперзвукового планера внимательно следила служба противоракетной обороны США (MDA, Missile Defense Agency). Служба собирала все возможные данные, чтобы в последующем разработать механизмы защиты от вражеских гиперзвуковых ударов. Разработка оружия и методы защиты всегда идут вместе, поэтому опытный запуск гиперзвукового планера оказался ценным опытом как для нападения, так и для защиты от него.



