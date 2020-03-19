NASA показало удивительное изображение Юпитера

NASA опубликовало новое изображением, подготовленное ученым-любителем Кевином Гиллом (Kevin Gill). Снимки, из которых Гилл составил изображение, были сделаны космическим аппаратом «Юнона» во время близкого подхода к Юпитеру в феврале.

NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Image processing by Kevin M. Gill

На изображении — южного полушарие Юпитера. Большую часть массы данной планеты составляют наиболее распространенные во Вселенной элементы — водород и гелий; при этом, как пишет NASA, ее удивительные облака, заметные вверху атмосферы, состоят в основном из аммиака и сероводорода.

Зонд «Юнона» был запущен NASA в 2011 году, а своей цели — Юпитера — достиг в 2016-м.



