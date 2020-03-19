Система лазерного оружия HELIOS Lockheed Martin готовится к полевым испытаниям

Очевидные плюсы лазерного вооружения, хорошо знакомые всем любителям компьютерных игр, в реальной жизни имеют не менее внушительный список противовесов. Найти баланс между желаемым и действительным помогут полевые испытания лазерной системы HELIOS компании Lockheed Martin.

Система лазерного оружия HELIOS Lockheed Martin готовится к полевым испытаниям

Компьютерное изображение работы лазера HELIOS (Lockheed Martin)

На днях Lockheed Martin сообщила в пресс-релизе, что разрабатываемая компанией система лазерного оружия HELIOS в этом году сделает решительный шаг навстречу интеграции в боевые корабельные системы. Расшифровка аббревиатуры HELIOS говорит сама за себя ? это высокоэнергетический лазер с интегрированными системами оптического ослепления и наблюдения. В 2021 году на заключительном этапе испытания система HELIOS будет интегрирована в эскадренный миноносец типа «Арли Бёрк».

Система лазерного оружия HELIOS Lockheed Martin готовится к полевым испытаниям

Макет системы HELIOS на масштабной модели эсминца

Проект HELIOS прошёл окончательное проектное утверждение. В этом году система HELIOS пройдёт системную интеграцию в американскую корабельную многофункциональную боевую информационно-управляющую систему Aegis (Эгида). Впоследствии боевой лазер станет неотъемлемой частью комплекса этой системы, поэтому совместимость с ней является ключевым фактором для успешной интеграции.

Боевой лазер, отмечается в пресс-релизе, обеспечит дополнительный уровень защиты для флота, включая «бесконечные патроны», низкую стоимость поражения цели, скорость поражения, сравнимую со скоростью света в воздухе, точность и высокую реакцию. Главными целями для HELIOS представляются беспилотники и быстроходные лёгкие корабли.

Также военные ждут от HELIOS «роста кривой обучения военного персонала», снижения риска для будущих проектов лазерного вооружения, а также «сигнал» индустрии включиться в поставки новых систем вооружения.

Система лазерного оружия HELIOS Lockheed Martin готовится к полевым испытаниям

Масштабная модель эсминца типа «Арли Бёрк»

После проверки работы системы HELIOS в рамках системы Aegis на полигоне ВМС США на острове Уоллопс пройдут наземные испытания лазерной установки и только после этого система начнёт монтироваться на эсминце.

В Европе подобный проект начала реализовывать Германия. Но это пока инициатива отдельной страны Европейского Союза, хотя она может стать частью общеевропейской программы перевооружения флота. Оборонные институты Европейского Союза профинансировали пока только экспертные работы по оценке перспектив лазерного оружия в ВМФ.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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