Украинские инноваторы будут печатать клапаны для аппаратов вентиляции легких из-за их нехватки в связи с эпидемией коронавируса

Украинские инноваторы будут печатать клапаны для аппаратов вентиляции легких из-за их нехватки в связи с эпидемией коронавируса

Украинская инновационная компания Revel Laboratory перевела работу всех своих 3D-принтеров на печать клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких (АИВЛ) в связи с их нехваткой на фоне бушующей эпидемии коронавируса в мире. Данный клапан позволяет подсоединять сразу 2 пациентов на один аппарат искусственной вентиляции легких. Инновационная компания просит больницы, испытывающие перебои с поставками клапанов или необходимость в дополнительных поставках, связываться с ними. 

Об этом KV стало известно из сообщения сооснователя компании Revel Laboratory Давида Ставницера. 

“Тяжелые времена требуют инновационных решений. Именно по этому Revel Laboratory переводит все свои 3D-принтеры на производство клапанов для АИВЛ. 

Данное решение придумали наши итальянские коллеги. Данный клапан позволяет подсоединять сразу 2 пациентов на один АИВЛ”, – сообщил Давид Ставницер.

По его словам, украинские специалисты уже связались с итальянскими коллегами и скоро получат технические характеристики и 3D модели необходимых клапанов.

Также украинская компания просит связаться с ними производителей пластика для 3D-печати, которые смогут сделать поставку Nylon P12 (1.75 или 2.85 мм).

Кроме того, компания Revel Laboratory просит больницы, испытывающие перебои с поставками клапанов или необходимость в дополнительных поставках, также связаться с ними. 

Как сообщала KV, по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

Напомним, на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской облгосадминистрации (КОГА) 18 марта было принято решение о введении на территории Киевской области режима чрезвычайной ситуации.

Фото: Facebook-страница Давида Ставницера


Сергей Албул, КиевВласть

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