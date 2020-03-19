Украинские инноваторы будут печатать клапаны для аппаратов вентиляции легких из-за их нехватки в связи с эпидемией коронавируса
Украинская инновационная компания Revel Laboratory перевела работу всех своих 3D-принтеров на печать клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких (АИВЛ) в связи с их нехваткой на фоне бушующей эпидемии коронавируса в мире. Данный клапан позволяет подсоединять сразу 2 пациентов на один аппарат искусственной вентиляции легких. Инновационная компания просит больницы, испытывающие перебои с поставками клапанов или необходимость в дополнительных поставках, связываться с ними.
Об этом
“Тяжелые времена требуют инновационных решений. Именно по этому
Данное решение
По его словам, украинские специалисты уже связались с итальянскими коллегами и скоро получат технические характеристики и 3D модели необходимых клапанов.
Также украинская компания просит связаться с ними производителей пластика для 3D-печати, которые смогут сделать поставку Nylon P12 (1.75 или 2.85 мм).
Кроме того, компания Revel Laboratory просит больницы, испытывающие перебои с поставками клапанов или необходимость в дополнительных поставках, также связаться с ними.
Как сообщала
Напомним, на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской облгосадминистрации (КОГА) 18 марта было принято решение о введении на территории Киевской области режима чрезвычайной ситуации.
Фото: Facebook-страница Давида Ставницера